Heimspiel: KAC empfängt ungarischen Rekordmeister

„Ferencváros hat gute Spieler in seinen Reihen und im ersten Saisonduell bewiesen, dass sie offensiv eine sehr gefährliche Truppe sein können“, erklärt KAC-Stürmer Daniel Obersteiner am Samstag. „Damals war unser Start wirklich nicht stark, aber die Ungarn haben teilweise aus dem Nichts super Torchancen kreiert, sie haben in den vorderen Blöcken sicherlich einige offensive Qualitäten“, so Obersteiner und weiter: „Man hat in der zweiten Hälfte dieser Partie aber auch gesehen, dass, wenn wir unser Spiel sauber umsetzten, sie kaum eine Chance haben. Die Zielsetzung für morgen muss es sein, das gleich von Beginn an zu zeigen und sie erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen, denn dann haben sie sicher eine schwere Zeit gegen uns.“

Drei Spieler-Einsätze noch offen

Der EC-KAC muss gegen Budapest definitiv auf Fabian Hochegger und Jordan Murray (beide mit Oberkörperverletzungen out, aber bereits wieder zurück im leichten Eistraining) verzichten. Ebenfalls fehlen wird David Maier, bei dem erst weiterführende Untersuchungen zu Beginn der kommenden Woche das vollständige Ausmaß seiner aus einem Foul im Spiel gegen Linz resultierenden Unterkörperverletzung determinieren werden. Das Mannschaftstraining am Samstag auslassen mussten nach in der Partie am Freitag erlittenen Blessuren auch Tobias Sablattnig, Maximilian Preiml und Jan Muršak. Über die Einsätze des Trios gegen Ferencváros wird demnach erst am Spieltag final entschieden.