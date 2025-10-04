Skip to content
Zu einem schweren Unfall kam es am Samstag am Dr.-Hermann-Platz in Klagenfurt.
Klagenfurt
04/10/2025
Einparkunfall in Klagenfurt: Pensionist (88) schwer verletzt

Ein Einparkmanöver forderte am Samstag einen Schwerverletzten am Dr.-Hermann-Platz in Klagenfurt. Die Einsatzkräfte brachten den 88-Jährigen ins Klinikum Klagenfurt.

Der Pensionist (88) spazierte gemeinsam mit seiner Ehefrau (86) gerade auf einem Gehweg vom Benediktinerplatz in Richtung Heiligen-Geist-Platz, als es passierte. Beim Einparken fuhr ein Niederösterreicher (77) zunächst gegen eine Hausmauer und dann gegen ein auf dem Gehweg abgestelltes Moped sowie die Standsäule eines Verkehrszeichens. Beides fiel in der Folge auf den Spaziergänger. Der Mann erlitt dadurch schwere Verletzungen. „Er wurde mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert“, heißt es vonseiten der Beamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt. Ein beim 77-jährigen durchgeführter Alkotest verlief übrigens negativ.

