Echte Schnäppchen ergattern: Babybörse öffnet wieder in Klagenfurt

Zum zweiten Mal in diesem Jahr wird die Messehalle 4 in Klagenfurt zum Treffpunkt für junge Familien und werdende Eltern. Die Baby- und Kinderbörse kehrt am 11. und 12. Oktober 2025 zurück.

Von Kleidung über Kinderwägen und Spielzeug bis hin zu praktischen Alltagshelfern: Am 11. und 12. Oktober 2025 öffnet wieder die Baby- und Kinderbörse in der Messehalle 4 in Klagenfurt ihre Pforten. Vor Ort sind über 500 private Aussteller sowie kleine Unternehmen. Weitergeben statt Wegwerfen ist die Devise. „Unsere Babybörse ist weit mehr als ein Marktplatz. Sie ist mittlerweile eine etablierte Anlaufstelle für Familien, die Wert auf Nachhaltigkeit, Qualität und Gemeinschaft legen“, erklärt Bernhard Erler, Geschäftsführer der Kärntner Messen.

Spendenaktion für Familien in Not

Neben dem großen Verkaufsangebot wird auch wieder gesammelt: Der Verein Together organisiert eine Spendenaktion, um Familien in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Nicht verkaufte Artikel sowie zusätzliche Sachspenden können direkt vor Ort abgegeben werden – so profitieren auch Menschen in Not.