In Köttmannsdorf fiel Startschuss für 27 neue Wohnungen

In Köttmannsdorf fiel am Mittwoch der offizielle Startschuss für ein gemeinnütziges Wohnbauprojekt. In drei Gebäuden entstehen bis 2027 insgesamt 27 Wohnungen. Investiert werden rund fünf Millionen Euro.

Von regulären Mietwohnungen über betreubare Einheiten für ältere Menschen bis hin zu einem Wohnverbund für Menschen mit Behinderung. In Köttmannsdorf fiel am Mittwoch der Spatenstich für ein neues, gmeinnütziges Wohnbauprojekt. „Leistbar, barrierefrei und mitten im Ort – so sieht nachhaltige Wohnbaupolitik aus“, erklärt die zuständige Wohnbaureferentin, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ).

Spatenstich in Köttmannsdorf

Die Betreuungsleistungen im neuen Wohnprojekt werden über das Hilfswerk und die Lebenshilfe angeboten. Möglich werden diese Formen des gemeinnützigen Wohnens durch eine Kooperation von Wohnbau- und Gesundheitsreferat. „Es freut mich, dass wir mit der neuen Wohngruppe nun auch hier in Köttmannsdorf das Konzept des inklusiven Wohnens inmitten der Gesellschaft verwirklichen können“, betont Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Bürgermeister Josef Liendl (ÖVP) zeigte sich ebenfalls erfreut über die Umsetzung des Projekts: „Es ist ein großer Gewinn für unsere Gemeinde.“ Errichter des Wohnbaus ist die gemeinnützige Bauvereinigung Fortschritt. Die Gesamtbaukosten des Projekts belaufen sich auf rund fünf Millionen Euro.