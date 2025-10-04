/ ©Montage: Canva & gedenkseite.at
Klagenfurt trauert um bekannten Wirt
Die Klagenfurter Gastronomieszene nimmt Abschied von Franz Perkonig. Der ehemalige Wirt ist am Mittwoch in seinem 76. Lebensjahr verstorben.
Gemeinsam mit seiner Frau führte Franz Perkonig jahrzehntelang den gleichnamigen Gasthof in der Drasendorf in Klagenfurt. Am vergangenen Mittwoch, dem 1. Oktober 2025, ist der Land- und Gastwirt in seinem 76. Lebensjahr verstorben. Die Verabschiedung findet am 8. Oktober 2025, um 9 Uhr, in der Pfarrkirche St. Georgen am Sandhof statt. Die Möglichkeit zu beten gibt es bereits am 7. Oktober, um 19 Uhr, im Zeremonium der PAX Bestattung Klagenfurt-Annabichl. Eine persönliche Abschiednahme ist ab 17 Uhr möglich.
