Jahrzehntelang führte Franz Perkonig das gleichnamige Traditionslokal in Klagenfurt. Nun ist er verstorben.
Klagenfurt
04/10/2025
Nachruf

Klagenfurt trauert um bekannten Wirt

Die Klagenfurter Gastronomieszene nimmt Abschied von Franz Perkonig. Der ehemalige Wirt ist am Mittwoch in seinem 76. Lebensjahr verstorben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
Gemeinsam mit seiner Frau führte Franz Perkonig jahrzehntelang den gleichnamigen Gasthof in der Drasendorf in Klagenfurt. Am vergangenen Mittwoch, dem 1. Oktober 2025, ist der Land- und Gastwirt in seinem 76. Lebensjahr verstorben. Die Verabschiedung findet am 8. Oktober 2025, um 9 Uhr, in der Pfarrkirche St. Georgen am Sandhof statt. Die Möglichkeit zu beten gibt es bereits am 7. Oktober, um 19 Uhr, im Zeremonium der PAX Bestattung Klagenfurt-Annabichl. Eine persönliche Abschiednahme ist ab 17 Uhr möglich.

