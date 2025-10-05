Skip to content
Region auswählen:
/ ©Günther Mallweger
Das Foto auf www.5min.at zeigt einen Maronibrater.
In der Kramergasse gibt es wieder wärmende Maroni.
Klagenfurt
05/10/2025
In der Innenstadt

Herbstzeit in Klagenfurt: Maronibrater eröffnet Stand in der Kramergasse

Jetzt ist der Herbst auch in der Innenstadt angekommen: Der Maronibrater hat seinen Stand in der Kramergasse wieder eröffnet. Der Duft frisch gerösteter Kastanien zieht durch die Gassen.

von Julia Strammer
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)

Für viele Klagenfurter ist es das untrügliche Zeichen, dass der Herbst endgültig Einzug gehalten hat: Der Maronibrater in der Kramergasse hat wieder seinen Stand eröffnet. Der Duft frisch gerösteter Maroni zieht nun durch die Innenstadt und sorgt für echte Herbststimmung – ein echter Klassiker, der in der kalten Jahreszeit nicht fehlen darf.

Freust du dich auf die Maroni-Saison?

Ja, ich liebe Maroni!
Geht so.
Nein.

Wärmender Snack an kühlen Tagen

Ob als Snack beim Stadtbummel oder als wärmende Stärkung zwischendurch – Maroni sind ein echter Klassiker in der kalten Jahreszeit. Auch heuer versorgt euch der Stand wieder mit warmen Maroni – solange die Maroni-Saison andauert.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: