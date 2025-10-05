Herbstzeit in Klagenfurt: Maronibrater eröffnet Stand in der Kramergasse

Jetzt ist der Herbst auch in der Innenstadt angekommen: Der Maronibrater hat seinen Stand in der Kramergasse wieder eröffnet. Der Duft frisch gerösteter Kastanien zieht durch die Gassen.

Für viele Klagenfurter ist es das untrügliche Zeichen, dass der Herbst endgültig Einzug gehalten hat: Der Maronibrater in der Kramergasse hat wieder seinen Stand eröffnet. Der Duft frisch gerösteter Maroni zieht nun durch die Innenstadt und sorgt für echte Herbststimmung – ein echter Klassiker, der in der kalten Jahreszeit nicht fehlen darf.

Wärmender Snack an kühlen Tagen

Ob als Snack beim Stadtbummel oder als wärmende Stärkung zwischendurch – Maroni sind ein echter Klassiker in der kalten Jahreszeit. Auch heuer versorgt euch der Stand wieder mit warmen Maroni – solange die Maroni-Saison andauert.