1.700 Besucher bei Kärntens größter Lehrlingsfreiluft-Messe

Am 3. Oktober 2025 fand am obersten Parkdeck der City Arkaden erneut die Berufsmesse „Lehre On Air“ statt – und lockte bei strahlendem Herbstwetter rund 1.700 Besucher an.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten im Auftrag des AMS, des Landes Kärnten und der Industriellenvereinigung, in Kooperation mit den City Arkaden und den Stadtwerken Klagenfurt.

©Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten Julia Schrammel, Gerrit Wenzel und Melanie Moser haben die Veranstaltung organisiert.

Berufe hautnah erleben

Auf einer Fläche von 2.000 Quadratmeter präsentierten sich 47 Betriebe und Institutionen aus den Bezirken Klagenfurt und St. Veit. Jugendliche, Eltern und ganze Schulklassen konnten hier 60 verschiedene Berufe kennenlernen – von Handwerk und Technik über Gesundheit bis hin zu Büro und Dienstleistungen. Besonders beliebt war die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen und berufstypische Tätigkeiten auszuprobieren.

Begeisterung bei Schülern, Eltern und Lehrern

Das Feedback fiel durchwegs positiv aus: „Eine super Gelegenheit für die Kinder, Berufe kennenzulernen“, meinte eine Mutter. Auch Lehrer zeigten sich begeistert: „Die Lehre On Air war eine tolle Möglichkeit für unsere Schüler in die vielen Berufe hineinzuschnuppern. Danke für die tolle Organisation.“ Selbst die Jugendlichen zogen ein positives Resümee. „Das Mauern bei der Firma Kollitsch Bau war gar nicht so schwer, wie ich mir gedacht habe“, erzählte eine AHS-Schülerin nach ihrem Praxistest.

©Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten Zahlreiche Besucher erkundigten sich über die Jobmöglichkeiten. ©Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten ©Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2025 um 14:04 Uhr aktualisiert