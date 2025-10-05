„25-jähriges Bestehen von SoMa Kärnten ist kein Grund zum Feiern“

Dennoch lädt SoMa-Geschäftsführerin Theres Leber am 7. November zu einer Benefizveranstaltung ins Congress Center Wörthersee in Pörtschach. "Wir wollen das Jubiläum dazu nutzen, auf unsere wichtige Aufgabe aufmerksam zu machen."

„Leider bleibt auch im Jahr 2025 Armut in Kärnten ein akutes Problem. Der Anteil armutsgefährdeter Menschen liegt bei etwa 18 Prozent – Tendenz steigend“, weiß Theres Leber, Geschäftsführerin von SoMa Kärnten. Besonders stark betroffen seien Kinder, Pensionisten, Alleinerziehende, Frauen sowie Menschen mit geringer Ausbildung oder prekärer Beschäftigung.

Benefizveranstaltung am 7. November

„Wir wollen das Jubiläum jedoch dazu nutzen, auf unsere wichtige Aufgabe aufmerksam zu machen“, so Leber. Aus diesem Grund lädt der gemeinnützige Verein am 7. November 2025, zu einer Benefizveranstaltung ins Congress Center Wörthersee in Pörtschach. Beginn ist um 18 Uhr. „Die Notwendigkeit des SozialMarktes ist angesichts von Einkommensarmut und Altersarmut heute leider aktueller denn je. In diesem Jubiläumsjahr wollen wir auch aufzeigen, wie wichtig Solidarität und Zusammenhalt für unsere Gesellschaft insgesamt sind und wie wir die Welt gemeinsam ein Stück weit besser machen können“, erklärt auch SoMa-Obmann Klaus Lesjak.

Tickets bereits erhältlich

Gemeinsam mit langjährigen Unterstützern, Partnern sowie Kunden wollen die SoMa-Vertreter einen stimmungsvollen „Abend des Dankes und der Solidarität“ verbringen. Ein Ticket für diesen besonderen Abend kostet 50 Euro. „Wer eines erwirbt, kann selbst bei der Gala dabei sein und ermöglicht gleichzeitig einem SoMa-Kunden die kostenfreie Teilnahme an dieser Veranstaltung.“ Erhältlich sind die Karten in allen sechs SoMa-Läden sowie per Mail unter office@sozialmarkt-kaernten.at. Unterstützung erhalten sie dabei übrigens auch von der Eventagentur IP Media, der Kärntner Band „Matakustix“ sowie Moderatorin Martina Klementin.

Festliche Kleidung gesucht

„Bitte helft uns auch dabei, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, sich für diesen besonderen Anlass in Schale zu werfen. Wenn ihr ein neuwertiges festliches Kleid oder einen Anzug zu viel im Kleiderkasten habt, dann würden wir uns über eure Spende freuen“, so Leber abschließend. Die Kleidungsstücke können sauber und gereinigt in allen sechs SoMa-Läden abgegeben werden.