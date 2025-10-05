Wenn Unwetter teuer werden: Finanzkontrolleure im Austausch

Im Mittelpunkt der diesjährigen EURORAI-Konferenz in Genf stand die Frage, wie die öffentliche Finanzkontrolle beim Umgang mit Naturkatastrophen helfen kann. Vor Ort waren auch Vertreter des Kärntner Landesrechnungshofes.

Konkret wurden im Rahmen der EURORAI-Konferenz in Genf Prüfungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen vorgestellt. Treten Naturkatastrophen ein, entsteht nämlich nicht nur viel menschliches Leid, sondern auch erheblicher Schaden, der zumeist mit massiven Mehrkosten für die öffentliche Hand einhergeht. Anhand von zehn praxisbezogenen Vorträgen zeigten regionale Kontrollbehörden aus Deutschland, Schottland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien und Polen, welche Herausforderungen sich für Rechnungshöfe im Umgang mit der Reaktion und Prävention von Naturkatastrophen ergeben.

©zVg./ LRH Kärnten Am Foto: EURORAI-Präsident Joan C. Rosselló Villalonga, LRH-Direktor Günter Bauer und Charles Pict, Direktor des Internen Auditdienstes des Kantons Genf (v.l.)

Prüfen für den Ernstfall

„Naturkatastrophen werden uns zukünftig immer wieder betreffen. Daher ist es wichtig, dass die öffentliche Finanzkontrolle sowohl in der Reaktion, aber vor allem auch in der Prävention von Naturkatastrophen, Politik und Verwaltung mit ihrer Tätigkeit unterstützt. Der Austausch auf internationaler Ebene bietet dafür einen großen Mehrwert: Prüfer können bei den EURORAI-Konferenzen voneinander lernen und erhalten wichtigen Input für ihre Arbeit“, betont LRH-Direktor Günter Bauer, der als EURORAI-Präsidiumsmitglied sowohl am Rahmenprogramm als auch an der Präsidiumssitzung teilnahm.