Starker Auftritt: KAC feierte knappen Heimsieg gegen Budapest 

Hochspannung herrschte am Sonntagabend in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt. Zunächst hatte der KAC noch die Nase vorne. Doch im letzten Drittel ging es dann Schlag auf Schlag.

Der EC-KAC empfing am Sonntag zum ersten Mal seit fast 48 Jahren wieder den Ferencvárosi TC aus Budapest zu einem Bewerbsspiel in Klagenfurt.

Der EC-KAC empfing am Sonntag zum ersten Mal seit fast 48 Jahren wieder den Ferencvárosi TC aus Budapest zu einem Bewerbsspiel in Klagenfurt.

Der Ferencvárosi TC gastierte am Sonntag im Rahmen der win2day ICE Hockey League beim EC-KAC in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt. Der Anpfiff zum Spiel fiel diesmal zu einer familienfreundlichen Zeit – nämlich pünktlich um 16 Uhr. Acht Minuten später folgte auch schon der erste Treffer des Nachmittags. Simeon Schwinger bugsierte den Puck in die Maschen der Budapester und erzielte so das 1:0 für die Rotjacken. Wenige Sekunden später baute Luka Gomboc den Vorsprung weiter aus. Mit einem verdienten 2:0 ging es in die erste Drittelpause.

Tammela schlägt für Budapest zu

Im zweiten Spielabschnitt blieb die Tafel unverändert. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell, nichtsdestotrotz vergingen die zwanzig Minuten ohne Treffer. Nicht so im letzten Drittel: Da schien Budapest endlich aus seinem Winterschlaf zu erwachen – oder zumindest Jussi Tammela. Zunächst knallte der Spieler in der 44. Minute die Scheibe ins Netz der Rotjacken; in der 58. Minute erzielte er dann den vorübergehenden Ausgleich. Zu einer Overtime kam es aber dennoch nicht. In der sprichwörtlich letzten Minute konnte Nick Petersen das Ruder für den KAC wieder herumreißen und sorgte für einen knappen 3:2-Heimsieg.

KAC: „Kamen mit einem blauen Auge davon“

Assistant-Coach David Fischer meint in einer ersten Reaktion: „Wir kamen dank einer Einzelaktion von Nick Petersen mit einem blauen Auge davon. Wir haben das Spiel gewonnen, man muss die Art und Weise aber sicherlich nicht innig lieben. Letzten Endes steht für uns aber ein Sechs -Punkte-Wochenende zu Buche, das ist in einem Geschäft, das sich über Ergebnisse definiert, positiv. Jetzt bereiten wir uns auf die Champions-Hockey-League-Partie am Mittwoch vor.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2025 um 20:26 Uhr aktualisiert