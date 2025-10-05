Drei Meistertitel für Kärntner Nachwuchsruderer

Großer Erfolg für den Kärntner Rudersport: Bei den 53. Österreichischen Schüler-Rudermeisterschaften in Ottensheim holten sich die Nachwuchsathleten des RV Albatros gleich drei österreichische Meistertitel.

Lilo Hager und Theodor Jan Eberhart dominierten ihre Bewerbe im Schüler-Einer und sicherten sich mit deutlichem Vorsprung die Staatsmeistertitel. Auch im Schülerinnen-Doppelzweier ließ der RV Albatros aufhorchen: Antonia Pirker und Lilo Hager ruderten im A-Finale zu Gold und holten damit den dritten Meistertitel für Kärnten. Pech hatte hingegen der Schüler-Doppelzweier mit Raphael Valentinitsch und Theodor Eberhart: Nach einem souverän gewonnenen Vorlauf konnte das Duo krankheitsbedingt im Finale nicht antreten.

©zVg. / KK Lilo Hager holte sich den Staatsmeistertitel im Schülerinnen-Einer.

Starke Leistungen zeigten auch die Vierer-Mannschaften

Sowohl die Schülerinnen Sophia Bernthaler, Nina Lassnig, Antonia Pirker und Lilo Hager als auch die Schüler Darius Djahani, Darian Roman Jost, Raphael Valentinitsch und Theodor Jan Eberhart erruderten im A-Finale jeweils Silber. Ein besonderes Ausrufezeichen setzte zudem Ella Leitner: Als jüngste Teilnehmerin im Juniorinnen-Einer kämpfte sie im A-Finale gegen WM-erfahrene Konkurrenz und erreichte den hervorragenden 4. Platz.

Kärntner Ruderer glänzen mit Silber und Bronze

Eine Silbermedaile erreichte außerdem Laurin Pressinger vom RV-Villach im leichten Junioren A Einer und Markus Schützelhofer von Wiking Spittal im Masters Männer-Einer. Im Junioren B-Zweier im A Finale schafften es der RV-Villach mit Liselotte Loidl und Olivia Gigacher. Im Junioren -Doppelzweier im B-Finale siegten der RV-Nautilus mit Maximilian Brandstätter und Florian Jeschke und Bronze holten sich der RV-Albatros mit Matteo Smole und Volodymyr Kuzmin. Im Juniorinnen B-Einer im D Finale gewann der RV-Albatros mit Lara Sophie Surtmann und im C Finale gewann vom Völkermarkter Sport und Turnverein Elena Schalk. Im Schüler Doppelzweier erreichten im C Finale die Crew2 vom RV-Albatros den 3. Platz.