Rauchmelder schlug Alarm: Feuer in Klagenfurter Autohaus

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Polizei rückten am Sonntag zu einem Autohaus aus. Ein Brandmelder schlug Alarm.

Zu einem Brandeinsatz kam es am Sonntag bei einem Autohaus in Klagenfurt.

Zu einem Brandeinsatz kam es am Sonntag bei einem Autohaus in Klagenfurt.

„Rauchwarnmelder zahlen sich aus“, heißt es am Sonntagabend vonseiten der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Der Grund: In einem Autohaus hat am Sonntag ein solcher Alarm geschlagen. In der Folge rückten die Florianis gemeinsam mit der Polizei zum Einsatz aus. Schnell stellte sich raus, dass ein Feuer bei einem Schreibtisch im Empfangsbereich ausgebrochen war.

Feuerwehr gibt Entwarnung

„Der Brand konnte rasch […] unter Kontrolle gebracht werden“, erklären die Einsatzkräfte. Anschließend wurde das Brandgut ins Freie gebracht sowie umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die Brandursachenermittlung läuft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2025 um 20:21 Uhr aktualisiert