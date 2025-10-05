Skip to content
/ ©Montage: BF Klagenfurt
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen brennenden Bürostuhl sowie einen Feuerwehrmann, der neben dem gelöschten Bürostuhl steht.
Zu einem Brandeinsatz kam es am Sonntag bei einem Autohaus in Klagenfurt.
Klagenfurt
05/10/2025
Feuerwehr rückte aus

Rauchmelder schlug Alarm: Feuer in Klagenfurter Autohaus

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Polizei rückten am Sonntag zu einem Autohaus aus. Ein Brandmelder schlug Alarm.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)

„Rauchwarnmelder zahlen sich aus“, heißt es am Sonntagabend vonseiten der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Der Grund: In einem Autohaus hat am Sonntag ein solcher Alarm geschlagen. In der Folge rückten die Florianis gemeinsam mit der Polizei zum Einsatz aus. Schnell stellte sich raus, dass ein Feuer bei einem Schreibtisch im Empfangsbereich ausgebrochen war.

Feuerwehr gibt Entwarnung

„Der Brand konnte rasch […] unter Kontrolle gebracht werden“, erklären die Einsatzkräfte. Anschließend wurde das Brandgut ins Freie gebracht sowie umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die Brandursachenermittlung läuft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2025 um 20:21 Uhr aktualisiert
