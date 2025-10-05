Skip to content
Region auswählen:
/ ©Event-gucker.at
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Läufer beim Kreuzbergllauf in Klagenfurt.
Ein Erlebnis für alle: Zum sechsten Mal findet am Samstag der Kreuzbergl-Lauf der Naturfreunde Klagenfurt statt.
Klagenfurt
05/10/2025
Cup-Finale
#goodnews

Kreuzbergl wird am Samstag wieder zur Laufstrecke

Profis, Hobbyläufer und Wanderfreunde aufgepasst: Am kommenden Samstag, dem 11. Oktober 2025 geht wieder der traditionsreiche Kreuzbergl-Lauf der Naturfreunde Klagenfurt über die Bühne.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)

Auch heuer bildet der Kreuzbergl-Lauf wieder das Finale des Kärntner Berglauf Cups – und damit den Moment, in dem die stärksten Bergläufer des Landes ausgezeichnet werden. Zudem gibt es heuer ein besonderes Novum: „Erstmals kann die zehn Kilometer lange Strecke auch erwandert werden“, heißt es vonseiten der Naturfreunde Klagenfurt. Damit richtet sich die Veranstaltung an alle Bewegungsfreudigen – unabhängig von der Geschwindigkeit. Prämiert werden nicht die Schnellsten, sondern jene Teilnehmenden, welche dem Mittelwert aller Wander-Zeiten am nächsten kommen. Anmeldungen sind bereits möglich.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: