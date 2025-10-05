Kreuzbergl wird am Samstag wieder zur Laufstrecke

Auch heuer bildet der Kreuzbergl-Lauf wieder das Finale des Kärntner Berglauf Cups – und damit den Moment, in dem die stärksten Bergläufer des Landes ausgezeichnet werden. Zudem gibt es heuer ein besonderes Novum: „Erstmals kann die zehn Kilometer lange Strecke auch erwandert werden“, heißt es vonseiten der Naturfreunde Klagenfurt. Damit richtet sich die Veranstaltung an alle Bewegungsfreudigen – unabhängig von der Geschwindigkeit. Prämiert werden nicht die Schnellsten, sondern jene Teilnehmenden, welche dem Mittelwert aller Wander-Zeiten am nächsten kommen. Anmeldungen sind bereits möglich.