Fahrraddiebstahl in Klagenfurt: Täter auf frischer Tat ertappt

Ein 37-jähriger Klagenfurter wurde in den frühen Morgenstunden beim Versuch, ein Fahrrad zu stehlen, auf frischer Tat ertappt. Eine aufmerksame Beobachtung führte zur raschen Festnahme durch die Polizei.

In der Nacht auf Montag, den 6. Oktober 2025, wurde die Polizei Klagenfurt gegen 4 Uhr früh zu einem Einsatz in der Innenstadt gerufen. Ein 33-jähriger Mann hatte beobachtet, wie eine Person versuchte, ein Fahrradschloss aufzubrechen. Nur wenige Minuten später bemerkte eine Streife des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt, wie ein Mann mit einem Fahrrad davonfuhr.

Mit einer Gartenschere…

Die Beamten handelten sofort und hielten den 37-jährigen Klagenfurter kurz darauf an. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten ein aufgebrochenes Fahrradschloss sowie eine Gartenschere, die offenbar als Werkzeug verwendet wurde. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiinspektion gebracht. In der Einvernahme gestand der 37-Jährige den Diebstahl. Das Fahrrad wurde von den Einsatzkräften gesichert und am Abstellort zurückgelassen. Der Tatverdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt.