Matcha-Lokal eröffnet in Klagenfurt

Der japanische Grüntee ist derzeit wohl das Trend-Getränk schlechthin! Nun soll sogar ein eigenes Matcha-Lokal in Klagenfurt eröffnen. Aktuell laufen die Umbauarbeiten.

„Matcha Mood“ nennt sich das neue Lokal, welches voraussichtlich Ende des Jahres in der St. Veiter Straße 7 in Klagenfurt eröffnen wird. Dahinter steckt die Jungunternehmerin Katja Platzner. Mit ihren 28 Jahren bringt sie zwar noch keine Erfahrung aus der Gastronomie mit, dafür aber eine große Leidenschaft für das gemahlene Teepulver aus Japan. Für sie war schnell klar: „Der Trend muss auch in Klagenfurt Fuß fassen!“

Matcha To Go bald auch in Klagenfurt

„Es war ein langer Prozess, bis ich das richtige Matcha-Pulver gefunden habe, fast schon vergleichbar mit einem edlen Tropfen Wein“, erzählt sie im Gespräch mit 5 Minuten. Daraus soll künftig nicht nur Matcha Latte werden, sondern auch allerhand Spezialitäten, wie z.B. Matcha-Kekse. Dafür plant Platzner auch eine Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten. Umsetzen will die Kärntnerin vor allem ein To-Go-Konzept. Natürlich gibt es in dem Lokal auch einige Sitzgelegenheiten. „Die Umbauarbeiten laufen aktuell auf Hochtouren“, verrät sie gegenüber 5 Minuten. Unterstützung erhält sie dabei von Freunden und Familie. Skeptikern rät sie übrigens, das Getränk einfach mal zu probieren. „Ich freue mich über jeden einzelnen, der vorbeischaut!“