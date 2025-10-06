Baustelle in Klagenfurt: Diese Buslinien werden umgeleitet

Wegen Fräs- und Asphaltierungsarbeiten kommt es seit 2. Oktober zu Verkehrsbehinderungen rund um die Hubertusstraße.

Die Baustelle in der Hubertusstraße läuft seit 2. Oktober. Ab 8. Oktober wird der Straßenverkehr eingeschränkt und so benötigt es auch eine Umleitung der Busse der KMG Klagenfurt Mobil GmbH. Die Bauarbeiten und die damit verbundene Bus-Umleitung sollen ungefähr 2 Wochen dauern.

Linie 5 und 6 betroffen

Das heißt, ab Mittwoch, den 8. Oktober (Betriebsbeginn) fahren die Linie 5 (stadtauswärts) und die Linie 6 (in beiden Richtungen) eine Umleitung über die Siebenhügelstraße und Waidmannsdorfer Straße zur Pädagogischen Hochschule. In der Waidmannsdorfer Straße, gegenüber der Pädag, wird stadteinwärts eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2025 um 16:52 Uhr aktualisiert