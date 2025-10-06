Gemeines Schlupfloch: In Klagenfurt will eine 5-Minuten-Leserin beobachtet haben, wie die Selbstbedienungsterminals bei McDonald's für eine neue Betrugsmasche missbraucht wurden.

Fehlende Kontrolle: Die Selbstbedienungsterminals bei McDonald’s ebnen den Weg für eine neue Betrugsmasche. 5-Minuten-Leserin S. will eine solche kürzlich in einem Restaurant in Klagenfurt beobachtet haben. „Auf so etwas muss man erst mal kommen!“

Trickserei mit Treuepunkten

Eine Sprecherin der Franchisekette bestätigt: „Diese Personen verbringen 1 bis 2 Stunden in einem unserer Restaurants, […], bis sie sich selbst ein Gratisprodukt holen können.“ Konkret geht es um das Sammeln der Treuepunkte – die sogenannten Ms. Um Nachahmern keine Anleitung zu liefern, hat sich die Redaktion dazu entschlossen, nicht näher auf die Vorgehensweise einzugehen. Die Leserin appelliert jedoch aufmerksam zu sein, und es zu hinterfragen, wenn sich die eigene Bonuskarte (oder App) nicht scannen lässt.

Werden gesperrt

Die Meisten würden früher oder später in einem Betrugsbericht auftauchen. „Sie werden regelmäßig gesperrt“, heißt es abschließend vonseiten McDonald’s. „Auch unsere Mitarbeiter in den Restaurants sind sensibilisiert und achten auf Unregelmäßigkeiten.“