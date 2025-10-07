Zeichen gegen Gewalt: Neue Bank am Campus Klagenfurt aufgestellt

Am Campus der Universität Klagenfurt wurde im Rahmen der weltweiten Initiative „Orange the World“ gemeinsam mit dem Soroptimist Club und dem Frauenreferat der ÖH Klagenfurt/Celovec eine orangefarbene Bank aufgestellt.

Mit dieser Initiative schließt sich die Universität Klagenfurt der weltweiten Kampagne an.

Mit dieser Initiative schließt sich die Universität Klagenfurt der weltweiten Kampagne an.

Diese Aktion soll ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen und das Bewusstsein für dieses gesellschaftlich hochrelevante Thema stärken. „Wir sagen NEIN zu Gewalt an Frauen“, betonen die Initiatoren.

Unterstützung für Betroffene

Besonderes Detail: Auf der Bank befindet sich ein QR-Code, der direkt zu weiterführenden Informationen und Unterstützungsangeboten für Betroffene führt. Damit soll nicht nur symbolisch, sondern auch ganz konkret Hilfe zugänglich gemacht werden.

Weltweite Kampagne

Mit dieser Initiative schließt sich die Universität Klagenfurt der weltweiten Kampagne an, die jährlich zwischen dem 25. November (Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen) und dem 10. Dezember (Tag der Menschenrechte) stattfindet.