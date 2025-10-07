Skip to content
Region auswählen:
/ ©Ratfink1973/Pixabay
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt Buchstaben, die das Wort Konkurs bilden.
Von der Insolvenz sind sechs Dienstnehmer betroffen.
Klagenfurt
07/10/2025
Konkursverfahren

Klagenfurter Gastro-Betrieb in finanzieller Schieflage

Über das Restaurant "MERAK" in der St. Veiter Straße in Klagenfurt wurde am Dienstag über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren eröffnet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Über das Vermögen der MERAK KG in Klagenfurt wurde am Dienstag, dem 7. Oktober 2025, ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Betrieben wird ein Gastronomiebetrieb, der vor allem für seine Grillspezialitäten aus dem Balkan bekannt ist. Von der Insolvenz sind sechs Dienstnehmer betroffen. Weder dem Alpenländischen Kreditorenverband noch dem Kreditschutzverband von 1870 liegen aktuell Informationen über das Vermögen oder die Schulden vor. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 10. November 2025 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Kurt Hirn bestellt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: