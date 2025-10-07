Klagenfurter Gastro-Betrieb in finanzieller Schieflage

Über das Vermögen der MERAK KG in Klagenfurt wurde am Dienstag, dem 7. Oktober 2025, ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Betrieben wird ein Gastronomiebetrieb, der vor allem für seine Grillspezialitäten aus dem Balkan bekannt ist. Von der Insolvenz sind sechs Dienstnehmer betroffen. Weder dem Alpenländischen Kreditorenverband noch dem Kreditschutzverband von 1870 liegen aktuell Informationen über das Vermögen oder die Schulden vor. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 10. November 2025 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Kurt Hirn bestellt.