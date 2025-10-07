CHL-Heimspiel: KAC empfängt Polens Meister in Klagenfurt

Für den EC-KAC steht am Mittwoch das fünfte Regular Season-Spiel in der Champions Hockey League an. Um 20.20 Uhr empfangen die Rotjacken den amtierenden polnischen Meister GKS Tychy in der Heidi Horten-Arena.

Die Rotjacken haben im Heimspiel gegen GKS Tychy die Chance, einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in das CHL-Achtelfinale zu machen.

Der EC-KAC bestreitet am Mittwoch sein drittes und letztes Heimspiel in der Regular Season der Champions Hockey League. Nach den Siegen gegen den deutschen und den dänischen Meister wollen die Rotjacken auch den polnischen Titelträger bezwingen. Die Begegnung beginnt um 20.20 Uhr.

„Wir werden alles geben“

Wie in den bisher vier Saisonspielen auf internationaler Ebene stehen auch gegen Polens Meister Verteidiger Filip Simovic (18) und Stürmer Johannes Dobrovolny (17) im rot-weißen Aufgebot. Simovic weiß: „Die CHL-Partie gegen GKS Tychy wird ein schweres Spiel, keine Frage. Für uns und unsere Ziele in diesem Bewerb ist es wichtig, dass wir diese Partie gewinnen. Wir werden alles geben und dann schauen, was dabei herauskommt. Ich hoffe auf viel Unterstützung von den Rängen, dann fällt es uns leichter, Eishockey zu spielen.“

Ausfälle bei den Rotjacken

Beim EC-KAC kehrt am Mittwoch nach drei verletzungsbedingt verpassten Ligaspielen Verteidiger Jordan Murray wieder in das Line-up zurück. Fehlen werden den Rotjacken im CHL-Heimspiel allerdings vier Stammkräfte: Abwehrspieler David Maier sowie die Stürmer Jan Muršak, Fabian Hochegger (alle verletzt) und Champions Hockey League-Topscorer Mario Kempe (krank) fallen allesamt aus.