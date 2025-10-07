Tiere hautnah erleben: Gnadenhof öffnet seine Türen für Besucher

Am kommenden Freitag, dem 10. Oktober 2025, öffnet der Tierpflege- und Gnadenhof in Grafenstein seine Pforten für Interessierte. Zwischen 14 und 17 Uhr wartet ein abwechslungsreiches Programm.

Pferde, Ponys, Esel, Schafe, Ziegen, Lamas, Hängebauchschweine und Kaninchen haben am Melcherhof in Grafenstein ein zu Hause gefunden. Am kommenden Freitag lädt das Team nun zu einem Tag der offenen Tür. „Damit Interessierte sich selbst ein Bild vom Leben der vielen Tieren und von den neuen Angeboten machen können“, erklärt Hofleiterin Willemine van Ee gegenüber 5 Minuten. Geboten wird, wie jedes Jahr, ein abwechslungsreiches Programm.

Tag der offenen Tür am Melcherhof

So warten neben persönlichen Führungen und tierischen Begegnungen auch allerhand Leckereien sowie ein Gewinnspiel. Für die kleinen Besucher wurde zudem eine Schatzsuche vorbereitet. Des Weiteren gibt es eine Kinderspielecke. „Außerdem können sich Unternehmer und Unternehmerinnen gerne über Sponsoring- und Investitionsmöglichkeiten informieren“, betont van Ee. Der Eintritt ist kostenlos. „Spenden werden an diesem Tag aber gerne angenommen“, so die Hofleiterin abschließend.