Landesverwaltung zum Anfassen: Schüler blickten hinter die Kulissen

55 Jugendliche im Alter von zwölf bis vierzehn Jahren aus vier Klagenfurter Schulen nutzten am Dienstag die Gelegenheit, und blickten beim Future Day hinter die Kulissen der Kärntner Landesverwaltung.

Insgesamt beteiligten sich fünf Landesabteilungen beim diesjährigen Future Day. Neu dabei war heuer das Landesmuseum Kärnten. Dort erwarteten die Schüler Einblicke in Zoologie, Geologie und Archäologie – inklusive der Möglichkeit, selbst Präparate herzustellen. Weitere Stationen waren der Landespressedienst, die Fachstelle Kinderschutz, das Institut für Seenforschung und KAGIS sowie das Olympiazentrum Kärnten. Überall stand das praktische Ausprobieren im Mittelpunkt.

©Büro LR.in Schaar Schülerinnen beim Käfer präparieren im Kärntner Landesmuseum.

„Möchten zeigen, wie vielfältig die Arbeit hier ist“

Das Projekt wurde von der Gleichbehandlungsstelle des Landes Kärnten initiiert, vom Referat für Frauen und Gleichstellung mitfinanziert und vom Verein EqualiZ umgesetzt. Ziel ist es, Jugendlichen praxisnah Orientierung zu bieten und sie zu ermutigen, bei der Berufswahl auch geschlechtsuntypische Wege einzuschlagen. Landesrätin Sara Schaar (SPÖ): „Wenn man an die Arbeit in der Landesverwaltung denkt, dann hat man vielleicht ein Bild vor sich mit Aktenbergen, langweilig, verstaubt und eintönig. Wir möchten zeigen, wie vielfältig die Arbeit hier ist.“

Jugendliche entdeckten Kärntner Landesverwaltung

„Beim Future Day zählt vor allem: ausprobieren, reinschnuppern, erleben. Viele merken dabei, dass ein Beruf, den sie sonst nie in Erwägung gezogen hätten, genau zu ihnen passt“, weiß EqualiZ-Geschäftsleiterin Christine Erlach. Die Erfahrungen vom Vorjahresprojekt zeigten jedenfalls, dass der Ansatz wirkt: Fast die Hälfte der Teilnehmenden konnte sich danach vorstellen, in Zukunft einen Beruf zu wählen, der nicht den klassischen Geschlechterrollen entspricht. „Die verschiedenen Betätigungsfelder der Kärntner Landesverwaltung sind in der Vorstellung, wo man einmal arbeiten möchte, noch zu wenig bekannt. Der Future Day soll ein Türöffner sein“, so Susanne Ebner, Leiterin der Gleichbehandlungsstelle des Landes Kärnten, abschließend.