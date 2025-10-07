Skip to content
Region auswählen:
/ ©Christoph Hofmeister
Ein Bild auf 5min.at zeigt die JUNO-Mitarbeiter sowie die Soldaten mit den Schlafsäcken.
Wärmende Schlafsäcke wurden an die Jugendnotschlafstellen in Klagenfurt und Villach gespendet.
Klagenfurt
07/10/2025
Soldaten mit Herz

Herzerwärmende Spende: Zehn Schlafsäcke für Jugendliche in Not

Unterstützung für Jugendliche in Not: Bei der Verabschiedung der ersten Assistenzkompanie in der Goëss-Kaserne wurden zehn Schlafsäcke an die Jugendnotschlafstellen Klagenfurt und Villach übergeben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)

„Kameradschaft bedeutet, über den Dienst hinaus füreinander und für andere da zu sein. Dass wir durch Zusammenhalt und Einsatzbereitschaft konkrete Unterstützung für Jugendliche in Not leisten konnten, macht mich dankbar und stolz zugleich“, erklärte Zugsführer John Patrick Platzer, Präsident des Vereins Soldaten mit Herz. Die Spenden wurden durch den Verkauf eines eigens für den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz in Kärnten entworfenen Patches gesammelt.

Schlafsäcke können im Ernstfall sogar Leben retten

Die Schlafsäcke wurden an die JUNO-Mitarbeiter Marvin Müller und Sebastian Werkl übergeben. „Diese Schlafsäcke geben Jugendlichen in einer kalten Lebenszeit Schutz und können im Ernstfall sogar Leben retten. Dafür möchten wir Danke sagen.“ Besondere Unterstützung kam übrigens vom Salzburger Outdoor-Ausstatter Invictuslegio, der die Zahl der Schlafsäcke verdoppelte.

ein Bild auf 5min.at zeigt Kärntens Militärkommandant Philipp Eder, die JUNO-Mitarbeiter Marvin Müller und Sebastian Werkl sowie Zugsführer John Patrick Platzer.
©Christoph Hofmeister
Am Foto: Kärntens Militärkommandant Philipp Eder, die JUNO-Mitarbeiter Marvin Müller und Sebastian Werkl sowie Zugsführer John Patrick Platzer (v.l.)
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: