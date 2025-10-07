Herzerwärmende Spende: Zehn Schlafsäcke für Jugendliche in Not

Unterstützung für Jugendliche in Not: Bei der Verabschiedung der ersten Assistenzkompanie in der Goëss-Kaserne wurden zehn Schlafsäcke an die Jugendnotschlafstellen Klagenfurt und Villach übergeben.

„Kameradschaft bedeutet, über den Dienst hinaus füreinander und für andere da zu sein. Dass wir durch Zusammenhalt und Einsatzbereitschaft konkrete Unterstützung für Jugendliche in Not leisten konnten, macht mich dankbar und stolz zugleich“, erklärte Zugsführer John Patrick Platzer, Präsident des Vereins Soldaten mit Herz. Die Spenden wurden durch den Verkauf eines eigens für den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz in Kärnten entworfenen Patches gesammelt.

Schlafsäcke können im Ernstfall sogar Leben retten

Die Schlafsäcke wurden an die JUNO-Mitarbeiter Marvin Müller und Sebastian Werkl übergeben. „Diese Schlafsäcke geben Jugendlichen in einer kalten Lebenszeit Schutz und können im Ernstfall sogar Leben retten. Dafür möchten wir Danke sagen.“ Besondere Unterstützung kam übrigens vom Salzburger Outdoor-Ausstatter Invictuslegio, der die Zahl der Schlafsäcke verdoppelte.