Wenn jede Sekunde zählt: Initiative gegen plötzlichen Herztod

Rund 12.000 Menschen sterben jährlich in Österreich am plötzlichen Herztod – viele könnten überleben, wenn sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen gesetzt würden.

Doch gerade in Kärnten liegt die Rate der Laienreanimation noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Um das zu ändern, setzt der Verein IN.PULS.KÄRNTEN im Rahmen der europaweiten Woche der Wiederbelebung ein starkes Zeichen. Am Samstag, 18. Oktober 2025, findet von 9 bis 15 Uhr ein öffentlicher Aktionstag in den City Arkaden Klagenfurt (EG, Eingang Heuplatz, Area 7b) statt.

Interaktives Programm für alle Generationen: Die Besucher erwartet ein vielseitiges und praxisnahes Angebot – kostenlos und offen für alle: Reanimations- und AED-Trainings zum Mitmachen

zum Mitmachen Blutdruckmessungen & Gesundheitsinfos

Expertengespräche mit Ärzten, Notfallmedizinern und Fachpersonal

mit Ärzten, Notfallmedizinern und Fachpersonal Präsentation des neuen ERC-Projekts „GOAL – Go and Save a Life“

Premiere eines Awareness-Videos

Politik und Fachwelt vor Ort

Auch Vertreter aus Politik und Gesundheitswesen werden erwartet. Zwischen 10 und 10 Uhr sind unter anderem der Klagenfurter Gesundheitsstadtrat Petritz sowie Landtagsabgeordneter Maximilian Rakuscha, als Vertretung der Gesundheitslandesrätin Beate Prettner angekündigt.

Ziel: Mut zum Handeln fördern

„Leben retten – durch Wissen, Übung und Mut zum Handeln“ – so lautet das Motto der Initiative. Der Aktionstag soll Bewusstsein schaffen, Hemmschwellen abbauen und praktische Fähigkeiten vermitteln, damit mehr Menschen im Ernstfall beherzt eingreifen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.