Illegales Waschen von Miet-WCs: Umweltbehörde prüft Zusammenhänge

Wegen hoher Keimbelastung wurde im Sommer davor gewarnt, in der Sattnitz zu baden. Nun gibt es einen konkreten Verdacht: Ein Betreiber soll seine mobilen Miet-WCs im Bereich des Feuerbachs illegal gereinigt haben.

Aufgrund erhöhter Keimbelastung riet die Stadt im Sommer davon ab, in der Sattnitz zu baden.

Wegen hoher Keimbelastung wurde im Sommer davor gewarnt, in der Sattnitz baden zu gehen. Nun könnte die Ursache für die Verschmutzung gefunden sein. Wie der ORF berichtet, soll ein Betreiber von mobilen Miet-WCs seine Toiletten im Bereich des Feuerbachs – einem Zufluss der Sattnitz – illegal gewaschen haben. Anrainer hatten bereits zuvor über Gestank und Verunreinigungen geklagt.

Betreiber droht ein Verfahren

Die Stadt habe den Betreiber schriftlich aufgefordert, das Reinigen der Toiletten sofort zu unterlassen. Nun droht ihm ein Verfahren durch die Gewerbebehörde. Ob die Waschungen tatsächlich für die erhöhte Keimbelastung verantwortlich sind, soll die Umweltabteilung klären.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2025 um 13:01 Uhr aktualisiert