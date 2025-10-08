Gratis Essen: Bekanntester Wohltäter Wiens kommt bald nach Kärnten

In Wien ist Mario Orth für seine Hilfsaktionen längst bekannt. Jetzt will er auch in Kärnten Notleidenden helfen. Geplant sind vorerst zwei kostenlose Essensausgaben in Klagenfurt. Diese finanziert er aus eigener Tasche.

Durch eine Erbschaft ist Mario Orth an sein Vermögen gekommen. In regelmäßigen Abständen finanziert der 31-Jährige damit nun karitative Essensausgaben in Wien, greift Menschen in Not unter die Arme, in dem er zum Beispiel teure Stromrechnungen begleicht, oder verteilt Lebensmittelpakete in Gemeindebauten. Mehr dazu unter: Wiener mit Herz verteilt Lebensmittel: „Möchte einfach was weitergeben“. Für Orth ist das eine Selbstverständlichkeit: „Ich kann es mir leisten und versuche daher zu helfen, wo ich nur kann.“

Nächste Essensausgabe in Klagenfurt

Orths großes Ziel ist es, Hilfsaktionen, wie jene in der Hauptstadt, bald in ganz Österreich umzusetzen. Um dem ein Stück näherzukommen, verschlägt es ihn jetzt nach Kärnten. „Ich habe hier immer wieder Urlaub gemacht und weiß, dass es auch hier soziale Brennpunkte gibt.“ Vorerst möchte der Wiener deshalb an zwei Terminen kostenlose Essensausgaben an öffentlichen Plätzen in Klagenfurt organisieren. Außerdem will Orth mit Kärntner Kindergärten in Kontakt treten. In Wien unterstützt er einige davon bereits laufend – hauptsächlich mit Lebensmitteln. „Kinder und Jugendliche können sich nicht aussuchen, wo sie hineingeboren werden. Umso wichtiger ist es, sie zu unterstützen“, betont er abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2025 um 15:27 Uhr aktualisiert