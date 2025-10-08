Taylor-Swift-Event lockt Fans zum Uni-Campus

Echte Swifties sind am Donnerstag beim „Community-Hub NEXUS“ am Campus der Universität Klagenfurt gefragt. Ein Quiz rund um Pop-Ikone wird veranstaltet. Anmeldungen sind noch möglich.

Ein Fan-Quiz rund um Taylor Swift findet am Donnerstag in Klagenfurt statt.

Ein Fan-Quiz rund um Taylor Swift findet am Donnerstag in Klagenfurt statt.

Pünktlich zum Start des Wintersemesters an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt eröffnete die Kärntner Sparkasse die ehemalige Filiale im Nautilusweg mit komplett neuem Konzept: Anstelle der klassischen Bankfiliale trat der Community-Hub NEXUS. Geboten werden nun auch Events und Workshops. Und nachdem Anfang Oktober auch das zwölfte Studioalbum der bekannten Sängerin Taylor Swift erschien, ist eine der ersten Veranstaltungen für Swifties gedacht.

Swiftie-Session in Klagenfurt

Konkret wird es am Nachmittag des 9. Oktobers ein Quiz rund um Pop-Ikone im neuen NEXUS Hub geben. Zu gewinnen gibt es eine Vinyl-Platte des neuen Albums „The Life of a Showgirl“. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind noch möglich. Vorab werden übrigens Freundschaftsarmbänder gebastelt. Dazu gibt es Musik sämtlicher Eras zu hören.