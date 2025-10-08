Writzweg in Keutschach für 300.000 Euro saniert

Auf einer Länge von rund 900 Metern wurde der Writzweg in der Gemeinde Keutschach am See verbreitert und vollständig asphaltiert. Insgesamt 300.000 Euro wurde in das Projekt investiert.

Der Writzweg erschließt rund zehn Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, neun Hektar Wald und mehrere Höfe. Mit Unterstützung des Landes Kärnten konnte er nun umfassend saniert werden. Damit wird nicht nur die Befahrbarkeit des Weges abgesichert, sondern auch die Bewirtschaftung der umliegenden Felder und des Waldes.

300.000 Euro in Wegsanierung investiert

„Straßen und Wege sind die Lebensadern des ländlichen Raumes. Jeder Euro, den wir in unser Wegenetz stecken, stärkt die Region und erhöht die Lebensqualität für die Bevölkerung vor Ort. Es freut mich, dass ich das Projekt hier in Pertitschach unterstützen konnte“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) bei der feierlichen Eröffnung. Anwesend waren außerdem Bürgermeister Gerhard Oleschko (Team Kärnten), Vizebürgermeister Clement Leitner (ÖVP) sowie weitere Gemeindevertreter.