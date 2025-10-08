Skip to content
/ ©zVg. / VP Kärnten
Ein Bild auf 5min.at zeigt drei Männer, die in die Kamera lächeln. Darunter auch VP-Landesparteiobmann Martin Gruber.
Eine Ausstellung ist der Startschuss für das 80. Jubiläum der Kärntner Volkspartei.
Klagenfurt
08/10/2025
Vernissage

Kärntner Volkspartei feiert 80-jähriges Bestehen mit eigener Ausstellung

Mit einer Vernissage in der Landesparteizentrale in Klagenfurt eröffnet die Kärntner Volkspartei die Feierlichkeiten zu ihrem 80-jährigen Bestehen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Das 80-Jahre-Jubiläum hat drei Schwerpunkte: die Ausstellung mit dem geschichtlichen Überblick, eine Broschüre, welche das parlamentarische Wirken der Kärntner Volkspartei dokumentiert und eine Geburtstagsfeier. VP-Landesparteiobmann Martin Gruber betont: „Dieses Jubiläum ist für uns Anlass, nicht nur zurückzublicken, sondern auch nach vorne zu denken. […]“ Die Schau „80 Jahre Volkspartei“ ist zwischen dem 10. und dem 26. Oktober 2025 übrigens immer werktags von 8 bis 16 Uhr (Freitags bis 12.00 Uhr) in der Herrengasse 8 für die Öffentlichkeit zugänglich.

