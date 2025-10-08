Kärntner Volkspartei feiert 80-jähriges Bestehen mit eigener Ausstellung

Das 80-Jahre-Jubiläum hat drei Schwerpunkte: die Ausstellung mit dem geschichtlichen Überblick, eine Broschüre, welche das parlamentarische Wirken der Kärntner Volkspartei dokumentiert und eine Geburtstagsfeier. VP-Landesparteiobmann Martin Gruber betont: „Dieses Jubiläum ist für uns Anlass, nicht nur zurückzublicken, sondern auch nach vorne zu denken. […]“ Die Schau „80 Jahre Volkspartei“ ist zwischen dem 10. und dem 26. Oktober 2025 übrigens immer werktags von 8 bis 16 Uhr (Freitags bis 12.00 Uhr) in der Herrengasse 8 für die Öffentlichkeit zugänglich.