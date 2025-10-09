Skip to content
Die Polizei stoppte die 18-jährige Lenkerin im Stadtgebiet von Klagenfurt. Ihr Probeführerschein wurde sofort abgenommen.
Klagenfurt
09/10/2025
Tempo-Überschreitung

18-Jährige rast mit 94 km/h durch Klagenfurt – Probeführerschein gezupft

Mit 94 km/h wurde eine 18-jährige Probeführerscheinbesitzerin Mittwochabend im Klagenfurter Stadtgebiet geblitzt. Die Polizei nahm ihr den Führerschein noch an Ort und Stelle ab.

Mittwochnacht, dem 8. Oktober, wurde eine junge Autofahrerin aus Klagenfurt im Stadtgebiet mit 94 km/h gemessen. Die 18-Jährige war mit ihrem eigenen Wagen unterwegs, als sie von der Polizei gestoppt wurde. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, konnte die junge Frau kurz nach der Geschwindigkeitsmessung angehalten werden. „Der Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen“, so die Polizei abschließend.

