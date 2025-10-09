Bäckerei Weissensteiner: Neue Filiale in den City Arkaden eröffnet

Mit der neuen Filiale setzt das Familienunternehmen ein Zeichen für die Verbindung von ehrlichem Handwerk, regionaler Qualität und zeitgemäßem Design. „Wir backen seit fast 100 Jahren nach denselben Prinzipien: mit heimischen Zutaten in höchster Qualität, mit ausreichend Zeit und viel Liebe zum Detail – und mit dem Mut, Neues auszuprobieren“, erklärt Johannes Weissensteiner, Bäckermeister in dritter Generation. Noch immer wird ein Großteil des Sortiments von Hand geformt. Rund 90 Prozent der Zutaten stammen aus Kärnten beziehungsweise Österreich, unter anderem von der Trattner Mühle, dem Biohof Seidl oder von regionalen Landwirten.

Ein Ort zum Wohlfühlen

Das neue Geschäft in den City Arkaden Klagenfurt ist mehr als nur eine Verkaufsstelle: Die Kunden sollen sich wohlfühlen – egal ob sie nur für eine schnelle Kaffeepause vorbeischauen, oder zum gemütlichen Frühstück. Für die Inneneinrichtung wurde die Wiener Designerin Laura Karasinski beauftragt. „Diese Eröffnung ist für uns als Familienbetrieb ein ganz besonderer Moment – nicht nur, weil wir gemeinsam mit unserem großartigen Team einen neuen Standort im Herzen der Landeshauptstadt Klagenfurt eröffnen dürfen, sondern auch, weil sie zeigt, wie lebendig gelebte Tradition sein kann. Mit der neuen Filiale möchten wir möglichst viele Menschen erreichen, die ehrliches Handwerk und authentische Produkte aus Kärnten zu schätzen wissen“, so Anna Weissensteiner über die Neueröffnung in den City Arkaden.

Auf dem Weg ins Jubiläum

Mit 100 Mitarbeitern, 12 Standorten und einem klaren Fokus auf Qualität und Regionalität

blickt die Bäckerei Weissensteiner zuversichtlich in die Zukunft. 2026 feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Jubiläum. Center-Manager Ernst Hofbauer freut sich über den Neuzugang und betont den positiven Effekt für das Einkaufszentrum. „Mit der Bäckerei Weissensteiner wird nicht nur ein Leerstand geschlossen, sondern auch ein klares Signal für handwerkliche Qualität in Kärnten gesetzt. Die schmackhaften Produkte werden unsere Kunden begeistern“, zeigt er sich überzeugt.

©Weissensteiner, Egon Rutter

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2025 um 07:28 Uhr aktualisiert