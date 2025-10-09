Bittere Pleite: Rotjacken verlieren vorentscheidendes CHL-Heimspiel

Die personell stark dezimierten Rotjacken führten im vorentscheidenden Spiel gegen den polnischen Meister GKS Tychy zwar bis elf Minuten vor Schluss, mussten sich am Ende aber mit 1:4 geschlagen geben.

Starker Beginn der Rotjacken

Von Beginn an entwickelte sich in der Klagenfurter Heidi-Horten-Arena ein intensives Duell. Raphael Herburger und Thomas Hundertpfund fanden frühe Möglichkeiten vor, im Powerplay scheiterte Jensen Aabo an Goalie Tomáš Fučík. Auch die Gäste aus Polen wurden immer wieder gefährlich, doch KAC-Goalie Florian Vorauer war zunächst nicht zu überwinden. Kurz vor der zweiten Drittelpause durften die Fans dann jubeln: Nick Petersen verwertete eine Vorlage von Thimo Nickl und brachte die Rotjacken in Führung.

Späte Wende im Schlussdrittel

Auch nach der Pause erspielten sich die Rotjacken Chancen, verpassten es jedoch, ihre Führung auszubauen. In der 50. Minute fiel der Ausgleich: Nach einem abgefälschten Schuss staubte Mark Viitanen für Tychy ab. In der entscheidenden Phase brachte eine Strafe gegen den KAC die Gäste endgültig auf die Siegerstraße. Innerhalb weniger Minuten traf Tychy gleich doppelt im Powerplay – erneut war Viitanen zur Stelle, dazu kam ein unglückliches Eigentor von Daniel Obersteiner. Den Schlusspunkt setzte Matias Lehtonen mit einem Treffer ins leere Tor.