Stadtwerke Klagenfurt starten Umbau am Campingplatz

Mit dem Neubau des Betriebsgebäudes am Campingplatz Klagenfurt setzen die Stadtwerke Klagenfurt auf Modernisierung und Zukunftssicherung. Bis Mai 2026 soll das neue Gebäude fertig sein.

In den kommenden Tagen beginnen die Arbeiten für den Neubau des Betriebsgebäudes am Campingplatz Klagenfurt.

In den kommenden Tagen beginnen die Arbeiten für den Neubau des Betriebsgebäudes am Campingplatz Klagenfurt.

Die Stadtwerke Klagenfurt investieren in die Zukunft: In den kommenden Tagen beginnen die Arbeiten für den Neubau des Betriebsgebäudes am Campingplatz Klagenfurt. Das neue Gebäude soll bis Mai 2026 fertiggestellt sein und künftig Rezeption, Gastronomie und einen modernen Shop beherbergen. Das Investitionsvolumen beträgt 2,5 Millionen Euro.

Neubau statt Sanierung

Das bisherige Betriebsgebäude ist nach mehr als 60 Jahren intensiver Nutzung am Ende seiner Lebensdauer. Zudem hatte das Hochwasser in der Ostbucht im Jahr 2023 die Bausubstanz erheblich beschädigt. Eine Sanierung wäre daher wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll – das alte Gebäude wird vollständig durch einen Neubau ersetzt.

Komfort und Service für Gäste

Mit dem neuen Bauwerk setzen die Stadtwerke auf Nachhaltigkeit, moderne Infrastruktur und verbesserten Gästeservice. Neben einem einladenden Rezeptionsbereich wird es einen zeitgemäßen Shop und Gastronomie geben. Damit sollen der Aufenthalt für Gäste noch komfortabler gestaltet und der Betrieb effizienter geführt werden.