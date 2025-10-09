Unbekannter stiehlt 100-Euro-Schein und flüchtet

Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Mittwochabend in Klagenfurt: Ein unbekannter Täter bat zunächst um 2 Euro – wenig später war er mit einem 100-Euro-Schein aus der Brieftasche seines Opfers auf der Flucht.

Am Mittwochabend kam es in Klagenfurt zu einer Fahndung. Ein bislang unbekannter Täter bat einen Mann zunächst um 2 Euro – doch als dieser seine Brieftasche öffnete, griff der Unbekannte blitzschnell zu.

100-Euro-Schein entwendet

Der Täter schnappte sich einen 100-Euro-Schein aus der Geldbörse und ergriff sofort die Flucht. „Eine Fahndung mittels Täterbeschreibung wurde im Stadtgebiet eingeleitet, jedoch konnte der Mann nicht geschnappt werden“, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber 5 Minuten. Die Ermittlungen laufen, derzeit fehlt von dem Täter jedoch jede Spur.