Kärntner Polizei fasst flauschigen Ausreißer

Ein abenteuerlustiger Rauhaardackel ging am Donnerstag den Beamten der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße ins Netz. Der Vierbeiner war drei Tage lang auf Entdeckungsreise in Klagenfurt.

„Der Dackel wollte wohl eine Karriere als Weltenbummler starten“, schmunzeln die Polizeibeamten über Social Media. Drei Tage lang war der Vierbeiner verschwunden. Am Donnerstag ging er schließlich den Ermittlern Leonie und Florian von der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße ins Netz. „Fast vier Kilometer von seinem Zuhause entfernt wurde der flauschige Ausreißer gestellt“, so die Exekutive. Nach kurzer Identitätsfeststellung wurde der kleine Streuner sicher in Gewahrsam genommen und seinem glücklichen Besitzer übergeben.