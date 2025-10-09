Skip to content
/ ©Polizei Kärnten
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Polizisten, die neben einem Streifenwagen hocken. Der Dackel sitzt vor ihnen.
Ende gut, alles gut: Die Polizeibeamten Leonie und Florian brachten den Hund zurück nach Hause.
Klagenfurt
09/10/2025
Ende gut, alles gut
#goodnews

Kärntner Polizei fasst flauschigen Ausreißer

Ein abenteuerlustiger Rauhaardackel ging am Donnerstag den Beamten der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße ins Netz. Der Vierbeiner war drei Tage lang auf Entdeckungsreise in Klagenfurt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

„Der Dackel wollte wohl eine Karriere als Weltenbummler starten“, schmunzeln die Polizeibeamten über Social Media. Drei Tage lang war der Vierbeiner verschwunden. Am Donnerstag ging er schließlich den Ermittlern Leonie und Florian von der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße ins Netz. „Fast vier Kilometer von seinem Zuhause entfernt wurde der flauschige Ausreißer gestellt“, so die Exekutive. Nach kurzer Identitätsfeststellung wurde der kleine Streuner sicher in Gewahrsam genommen und seinem glücklichen Besitzer übergeben.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

