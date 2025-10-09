Minderheitenrechte im Fokus: Demo in der Klagenfurter Innenstadt

Mit Musik, Kunst, Reden und einer Demonstration will sich der "Klub slowenischer Student*innen in Wien" am 10. Oktober 2025 in der Klagenfurter Innenstadt für Minderheitenrechte einsetzen.

Zu einer Demonstration kommt es am Freitagabend in der Klagenfurter Innenstadt.

Zu einer Demonstration kommt es am Freitagabend in der Klagenfurter Innenstadt.

Der „Klub slowenischer Student*innen in Wien“ lädt am Freitagabend zu einer Demonstration in die Klagenfurter Innenstadt. Ziel ist es, auf die Lage der Minderheiten aufmerksam zu machen und sich für deren Rechte einzusetzen. Die Aktivisten versammeln sich ab 17 Uhr beim Hauptbahnhof. Der Abmarsch erfolgt eine halbe Stunde später, um zirka 17.30 Uhr.

Die Route: Bahnhofstraße – Landesregierung (kurzer Stopp) – Paulitschgasse – 10. Oktober Str. – 8. Mai –Straße (kurzer Stopp an der Kreuzung) – Pernhartgasse – Dr. Hermann-Gasse – Wiesbadener Straße – Dr. Arthur-Lemisch-Platz – Karfreitstraße bis zum Domplatz

Demo führt zu Öffis-Einschränkungen

Am Domplatz ist außerdem eine abschließende Kundgebung geplant. Das voraussichtliche Ende der Demo ist um 18.30 Uhr angesetzt. Vonseiten der KMG Klagenfurt Mobil GmbH wird zudem betont, dass es aufgrund der Demonstration zu Behinderungen, Verspätungen und Ausfällen im Liniennetz kommen kann.