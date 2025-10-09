Klagenfurt treibt Hochwasserschutz-Projekte voran

Das Hochwasserereignis 2023 sitzt vielen noch in den Knochen. Deshalb informierten Vertreter der hiesigen Wasserverbände am Donnerstag über die Fortschritte der laufenden Hochwasserschutz-Baumaßnahmen.

Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (FSP), Krumpendorfs Bürgermeister Gernot Bürger (ÖVP) und Ingolf Herold, Geschäftsführer des Wasserverbandes Wörthersee-Ost sowie des Wasserverbandes Glanfurt, informierten am Donnerstag über aktuell laufende Hochwasserschutz-Baumaßnahmen. „Nach dem Hochwasserereignis 2023 hat sich die Stadt dazu bekannt, zeitnah geeignete Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu setzen. In den Hochwasserschutz wurden und werden noch mehrere Millionen Euro in Form von verschiedenen Projekten investiert“, betonte Scheider. Die Planung und Umsetzung dieser Projekte fällt Großteils in den Zuständigkeitsbereich der drei Wasserverbände Wörthersee-Ost, Glanfurt und Glan.

©StadtKommunikation Am Foto: Wasserverband-Geschäftsführer Ingolf Herold, Bürgermeister Christian Scheider und Bürgermeister Gernot Bürger (v.l.)

Hochwasserschutz beim Treimischer Teich und in Poppichl

Bereits im August 2023 hat die Stadt Klagenfurt rund eine Million Euro zur Verbesserung des Material- und Gerätebestandes der Feuerwehren in Klagenfurt freigegeben. Außerdem wird derzeit an der Verstärkung des Treimischer Teiches um 1,1 Millionen Euro gearbeitet. Eine Fertigstellung ist noch Ende des Jahres geplant. Bereits in den nächsten Wochen werden zudem in der Ortschaft Poppichl Arbeiten an Hochwasserschutz-Präventionsmaßnahmen abgeschlossen. Investiert werden hier 1,5 Millionen Euro.

Erneuerung der 50 Jahre alten Seedruckleitungen

Die neuen Leitungen gewährleisten die Sicherheit der Abwasserentsorgung und die Sauberkeit des Wörthersees. Weiters entlastet die Errichtung eines neuen Verbandskanales von Maiernigg bis zur Kläranlage die bestehenden Verbandskanäle in den Bereichen Viktring und Waidmannsdorf. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich auf 25 Millionen Euro. Ein wichtiger Eckpunkt des Hochwasserschutzes ist obendrein das bereits beim Bund eingereichte Projekt Hochwasserschutz Glanfurt. „Aufgrund einer nun geltenden EU-Richtlinie werden die erarbeiteten Unterlagen aktuell angepasst“, erklärte Herold. Damit wird daraus ein umfassendes Renaturierungsprojekt, welches zusätzliche Naherholungsräume für Menschen und Lebensräume für Tiere schafft. Zudem können dadurch höhere Förderungen erzielt werden.

Neue Seeschleuse vorgesehen

Auch die Wehranlagen entlang der Glanfurt werden umgebaut und neu reguliert. Sie sind dann miteinander koordiniert und am letzten Stand der Technik. Auf Wunsch der Bevölkerung wurde außerdem die Aufstau-Vorrichtung beim Mündungsbereich Viktringerbach wieder instand gesetzt.