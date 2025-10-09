Fünf neue Spitzensportler studieren ab sofort in Klagenfurt

Das schon traditionelle Semester Warm-up-Treffen des Projekts „Spitzensport und Studium“ fand am Mittwoch an der Universität Klagenfurt statt. Vorgestellt wurden die diesjährigen Neuzugänge.

Das Projekt „Spitzensport und Studium“ an der Universität Klagenfurt ermöglicht es Kärntens Athleten, Sportkarriere und akademische Ausbildung miteinander zu verbinden. Aktuell nutzen 35 Spitzensportler die Möglichkeit des dualen Karrierewegs, unter anderem Eishockey-Nationalteamspielerin Lena Dauböck, Alpinskifahrerin Carmen Spielberger, Fußballspieler Christopher Cvetko und Paraskifahrer Markus Salcher. Heuer neu mit dabei sind außerdem die Volleyballerinnen Leonie Rabitsch und Jana Zierler, Para-Dressurreiten Julia Sciancalepore, Ruderer Vinzenz Zwick und Hyrox-Athlet Moritz Steiner. Sie wurden beim traditionellen Semester Warm-up-Treffen am Mittwoch vorgestellt.

©LPD Kärnten/Wajand | Impressionen vom traditionellen Semester Warm-up-Treffen in Klagenfurt.

Kooperationsvereinbarung unterzeichnet

Das Kooperationsprojekt zwischen dem Land Kärnten und der Universität Klagenfurt wurde bereits 2007 von Franz Preiml ins Leben gerufen. Nun wurde die Fortsetzung für weitere fünf Jahre beschlossen. „Seit 2007 wächst dieses Projekt stetig an und ermöglicht sportliche und akademische Höchstleistungen – 24 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen aus allen Sportarten sind der lebende Beweis dafür“, betont Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Rektorin Ada Pellert ergänzt: „Die duale Belastung, die diese jungen Menschen bereitwillig auf sich nehmen, ist beeindruckend und inspirierend. Die 34 Mentorinnen und Mentoren setzen alles daran, dass die Athletinnen und Athleten ihr vollstes Potenzial nützen können.“