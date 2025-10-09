WC-Container-Vergabe wirft Fragen auf: Unabhängige Prüfung wird verlangt

Für Furore sorgen derzeit die WC-Container am Klagenfurter Christkindlmarkt. Der Auftrag zu deren Bereitstellung soll nämlich an ein Unternehmen vergeben worden sein, deren Miteigentümer enge Vertraute sowie ehemalige Geschäftspartner des Klagenfurter Vizebürgermeisters Patrick Jonke (FSP) sind. Das geht aus einem Bericht der regionalen Investigativ-Plattform mediapartizan.at hervor. Hinzu kommt, dass die Auftragsfreigabe durch Jonkes Lebensgefährtin erfolgte und dass sich die Preise innerhalb eines Jahres nahezu verdoppelt haben. Konkret sollen im Jahr 2024 insgesamt 36.000 Euro in Rechnung gestellt worden sein.

Unabhängige Prüfung wird verlangt

SPÖ-Vizebürgermeister Ronald Rabitsch fordert nun eine unabhängige Prüfung der Vergabepraktiken. „Die Informationen, die derzeit im Raum stehen, zeichnen das Bild eines engen, personell verflochtenen Netzwerkes rund um Vizebürgermeister Jonke und seine politische Umgebung. Gerade deshalb ist jetzt absolute Transparenz gefragt – nicht Schutzbehauptungen“, so Rabitsch. Die SPÖ Klagenfurt möchte nun volle Akteneinsicht, die Prüfung möglicher Vergabeverstöße durch eine interne Revision, die Offenlegung aller personenbezogenen und wirtschaftlichen Verbindungen im Umfeld der beauftragten Firmen sowie eine Neuordnung der städtischen Vergabepraxis. „Verwaltung darf kein parteipolitisches Netzwerk sein“, so Rabitsch.

ÖVP: „Saubere Vergaberichtlinien dringend notwendig“

Ähnlich sieht das auch ÖVP-Klubobmann Julian Geier: „Es kann nicht sein, dass bei Vergaben von öffentlichen Aufträgen persönliche Netzwerke schwerer wiegen als das Gemeinwohl. Das bereits mangelnde Vertrauen der Menschen in die Stadtpolitik nimmt damit weiter Schaden.“ Auch die Klagenfurter Volkspartei fordert eine vollständige und unabhängige Aufklärung der Vorwürfe rund um die GmbH und deren Verbindungen in die Klagenfurter Stadtregierung sowie eine Überarbeitung und Nachschärfung der städtischen Vergaberichtlinien. „Wir brauchen klare Spielregeln, damit sich so etwas nicht wiederholen kann. Öffentliche Mittel sind kein Selbstbedienungsladen für politische Freunde, sondern sie gehören den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt“, betont Geier abschließend.

#Update – Jonke weist Vorwürfe von sich

„Es ist offensichtlich, dass manch politischer Mitbewerber keine Gelegenheit auslässt, meine Person zu diffamieren“, äußert sich Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) zu den erhobenen Vorwürfen. Er wolle die Anschuldigungen eingehend von seinem Rechtsanwalt prüfen lassen. „Sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, werden jegliche rechtlichen Konsequenzen für die Protagonisten, die diese unbegründeten Vorwürfe erhoben haben, unverzüglich eingeleitet.“ Auch betont er, dass er nicht in die Vergabe der Aufträge involviert und auch keine Entscheidungen darüber getroffen habe. „Die Abläufe dieser Vergabe sind rechtmäßig und werden auch durch die vom Bürgermeister beauftragte interne Revision geprüft werden.“

