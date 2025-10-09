Sportler liefen 840 Kilometer von Wiesbaden nach Klagenfurt

Seit den 90er-Jahren führt die TG Naurod regelmäßig Läufe bzw. Etappenfahrten in Wiesbadener Partnerstädte durch. „Klagenfurt und Wiesbaden verbindet die älteste Städtepartnerschaft der Welt. Seit 1930 sind unsere beiden Städte freundschaftlich miteinander verbunden. Ich gratuliere den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 31. Partnerschaftslaufes, dass sie die 840 Kilometer von Wiesbaden zu uns nach Klagenfurt bewältigt haben. Das ist mehr als nur eine sportliche Höchstleistung“, betont Bürgermeister Christian Scheider (FSP).

840 Kilometer in sieben Tagen

Konkret ging es 100 Kilometer von Wiesbaden nach Heidelberg und von dort weiter nach Memmingen. Am 4. Oktober erfolgte auf der 160 Kilometer langen Strecke von Memmingen nach Innsbruck der Grenzübertritt nach Österreich. Nach einem Erholungstag in Innsbruck lief die TG-Naurod weitere 155 Kilometer nach Sillian und von dort nach Villach. Die letzten 40 Kilometer von der Draustadt in die Landeshauptstadt wurden am Mittwoch absolviert.

Laufgruppe im Klagenfurter Rathaus empfangen

„Unsere Städtepartnerschaft mit Wiesbaden ist nicht nur die älteste, sondern zugleich auch eine der wichtigsten Verbindungen, die Klagenfurt pflegt“, weiß Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP). Auch für Sportstadträtin Constance Mochar (SPÖ) ist der 31. Partnerschaftslauf weit mehr als nur eine sportliche Leistung: „Dieser Lauf verbindet Menschen, Städte und Werte, die uns als Gesellschaft stark machen. Es erfüllt mich mit Stolz, die Läuferinnen und Läufer in Klagenfurt zu empfangen […]“. Nach einer Stadtführung und einem Treffen mit dem Intendanten des Stadttheaters Aron Stiehl, der übrigens auch ein Wiesbadener ist, wird der TG Naurod am Samstag die Rückreise nach Hessen antreten – dieses Mal bequem mit dem PKW.