Regennasse Fahrbahn: Auto überschlägt sich auf Görtschitztal Straße

Die regennasse Görtschitztal Straße (B92) wurde am Donnerstagmorgen einem 38-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Klagenfurt zum Verhängnis. Er geriet ins Schleudern.

Der Autofahrer war im Bereich von Gundersdorf unterwegs, als es passierte. „In einer Rechtskurve geriet er ins Schleudern, prallte gegen den Gehsteig und anschließend gegen eine Böschung“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Grafenstein. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam am Dach zum Liegen.

Rettungskräfte fuhren zufällig vorbei

Zufällig vorbeifahrende Rettungskräfte leiteten umgehend die Rettungskette ein. „Der Lenker konnte selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen und wurde mit Verletzungen ins UKH Klagenfurt gebracht“, so die Polizisten weiter. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden von der Freiwilligen Feuerwehr St. Thomas am Zeiselberg gebunden. Die Florianis führten auch die Reinigung der Unfallstelle durch. Während der Unfallaufnahme war die Straße nur wechselseitig befahrbar.