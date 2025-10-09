Skip to content
/ ©wellphoto-stock.adobe.com
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Rettungskräfte tragen einen Patienten in den Wagen.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag auf der Görtschitztal Bundesstraße.
Gundersdorf
09/10/2025
Verkehrsunfall

Regennasse Fahrbahn: Auto überschlägt sich auf Görtschitztal Straße

Die regennasse Görtschitztal Straße (B92) wurde am Donnerstagmorgen einem 38-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Klagenfurt zum Verhängnis. Er geriet ins Schleudern.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)

Der Autofahrer war im Bereich von Gundersdorf unterwegs, als es passierte. „In einer Rechtskurve geriet er ins Schleudern, prallte gegen den Gehsteig und anschließend gegen eine Böschung“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Grafenstein. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam am Dach zum Liegen.

Rettungskräfte fuhren zufällig vorbei

Zufällig vorbeifahrende Rettungskräfte leiteten umgehend die Rettungskette ein. „Der Lenker konnte selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen und wurde mit Verletzungen ins UKH Klagenfurt gebracht“, so die Polizisten weiter. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden von der Freiwilligen Feuerwehr St. Thomas am Zeiselberg gebunden. Die Florianis führten auch die Reinigung der Unfallstelle durch. Während der Unfallaufnahme war die Straße nur wechselseitig befahrbar.

