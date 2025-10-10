Bosnische Musiklegende verstorben: Gedenkfeier in Klagenfurt

Die Balkan-Musiklegende Bešlić ist im Alter von 71 Jahren in Sarajevo verstorben. Am Sonntag, dem 12. Oktober, versammeln sich Fans um 17 Uhr am Neuen Platz in Klagenfurt, um sich zu verabschieden.

Die Musiklegende Halid Bešlić ist tot. Der aus Bosnien stammende Sänger, einer der bekanntesten Interpreten der Balkan-Volksmusik, verstarb im Alter von 71 Jahren nach langer Krankheit im Klinischen Zentrum von Sarajevo. Laut mehreren Medienberichten ist die Beisetzung für Montag, den 13. Oktober, in Sarajevo geplant.

Gemeinsames Abschied nehmen

Bešlić galt als ein „Mann des Volkes“ – bescheiden, skandalfrei und stets nah bei seinen Fans. Um die Erinnerung an den Ausnahmekünstler lebendig zu halten, hat Schauspieler und Komiker Enis Bešlagić eine Initiative gestartet: In vielen Städten versammeln sich Fans am Sonntag, dem 12. Oktober, um 17 Uhr, um gemeinsam zu singen, zu trauern und zu gedenken.

Treffen in Klagenfurt

Auch in Kärnten wird es ein Gedenken geben: Am Neuen Platz in Klagenfurt sind alle Interessierten eingeladen, Halid Bešlić die letzte Ehre zu erweisen und gemeinsam Abschied zu nehmen.