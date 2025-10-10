Nordumfahrung Klagenfurt: Deshalb kommt es zu nächtlichen Sperren

Ab Montag, 13. Oktober, sind die Tunnel der Nordumfahrung Klagenfurt für vier Nächte gesperrt. Grund sind Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Ab Montag, 13. Oktober, werden die vier Tunnel der Nordumfahrung Klagenfurt – Ehrentalerberg, Falkenberg, Trettnig und Lendorf – einer gründlichen Reinigung sowie umfangreichen Wartungsarbeiten unterzogen. Die Arbeiten erfolgen ausschließlich in der Nacht, um den Verkehr tagsüber nicht zu beeinträchtigen. Daher ist die Nordumfahrung in den Nächten vom 13. bis 17. Oktober, jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr früh, in beiden Richtungen gesperrt.

Fahrbahnsanierung im Ehrentalerbergtunnel

Zusätzlich müssen im Ehrentalerbergtunnel schadhafte Teile der Fahrbahn erneuert werden. Diese Arbeiten finden in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober sowie vom 15. auf den 16. Oktober statt – jeweils zwischen 20 Uhr und spätestens 2 Uhr früh. Da für den Abtrag der alten Fahrbahn mehrere Stunden Verkehrsfreiheit notwendig ist, wurde die Sanierung mit der regulären Tunnelreinigung zusammengelegt.

Hinweis auf mögliche Lärmbelästigung

Vor allem beim Abtrag der Fahrbahn kann es zu erhöhter Lärm- und Erschütterungsbelastung kommen. Anrainerinnen und Anrainer wurden von der ASFINAG bereits vorab informiert und um Verständnis gebeten.