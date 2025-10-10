Wo man über Nachrichten noch lachen kann

Kabarettist Thomas Maurer und Journalist Thomas Cik bringen ihren Satirepodcast am 23. Oktober live nach Klagenfurt. Damit sollen Menschen angesprochen werden, die "gar nichts mehr wissen wollen von der Welt".

Seit Dezember 2022 arbeitet der Satirepodcast „Maurer & Cik“ daran, die Härte des Nachrichtenstroms etwas abzufedern. Kabarettist Thomas Maurer und der Journalist Thomas Cik besprechen im Podcast jede Woche die wichtigsten News – „hintergründig, reflektiert und mit einer Portion Satire“, wie es seitens der Podcaster heißt. So entsteht ein „Nachrichten-Podcast für Menschen, die gar nichts mehr wissen wollen von der Welt“.

©KLZ/Weichselbraun Im satirischen Nachrichtenpodcast „Maurer & Cik“ werden aktuelle News mit einer Portion Humor besprochen.

„Maurer & Cik“ kommen nach Klagenfurt

Am 23. Oktober 2025 kann man den Podcast live in Klagenfurt erleben. Ab 20 Uhr ordnen Thomas Maurer und Thomas Cik in den Kammerlichtspielen das Weltgeschehen ein, wobei zwei Podcastfolgen aufgezeichnet werden. „In der [zweiten] wollen wir uns monothematisch der Medienkritik widmen und holen mit Matthias Karmasin, Professor an der Alpen Adria Universität, den profundesten Medienwissenschaftler des Landes auf die Bühne“, so Maurer und Cik.

©KLZ/Weichselbraun Am 23. Oktober sind „Maurer & Cik“ in den Kammerlichtspielen in Klagenfurt zu Gast.

„Maurer & Cik“ live in Klagenfurt: Wann : 23. Oktober, 20 Uhr

: 23. Oktober, 20 Uhr Wo : Kammerlichtspiele Klagenfurt, Adlergasse 1

: Kammerlichtspiele Klagenfurt, Adlergasse 1 Tickets sind online erhältlich

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2025 um 16:36 Uhr aktualisiert