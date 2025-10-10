Kärntner Derby am Wochenende: Tabellenführer trifft auf Favorit

Wenn am Wochenende der LPSV Kärnten gegen den Lokalrivalen FUTSAL versli.at Klagenfurt antritt, wird die Ballspielhalle Viktring zum Hexenkessel. Die Villacher Außenseiter hoffen nach einem starken Saisonstart auf drei Punkte.

Am kommenden Wochenende steht die 2. Runde der 1. ÖFB Futsal Liga ganz im Zeichen des Kärntner Derbys: Der LPSV Kärnten gastiert beim Lokalrivalen FUTSAL versli.at Klagenfurt. „Ein Duell, das immer für besondere Emotionen und einen garantierten Hexenkessel in der Halle sorgt“, erwartet die Zuschauer laut LPSV Kärnten auch diesmal in der Halle Viktring.

Außenseiter LPSV führt die Tabelle an

Die Konstellation vor dem brisanten Aufeinandertreffen ist auf den ersten Blick ungewöhnlich: Der LPSV Kärnten reist als aktueller Tabellenführer nach Klagenfurt. Doch trotz dieser Momentaufnahme ist die Rollenverteilung klar: Die Villacher sind der absolute Außenseiter. Klagenfurt zählt auch in dieser Saison wieder zu den Titelanwärtern und gilt als fixes Top-4-Team der Liga.

„Wir wollen den Schwung mitnehmen“

Der gute Start des LPSV Kärnten in die Saison 2024/25 ist bemerkenswert, zumal die Villacher in der Abschlusstabelle der Vorsaison den achten Platz belegten. „Wir wollen den Schwung aus unserem Saisonstart mitnehmen und so gut als möglich dagegenhalten“, heißt es aus dem Lager der Villacher. Die Hoffnung des Außenseiters liegt darin, „vielleicht die Verunsicherung der Klagenfurter ausnützen“ zu können. Denn für eine Überraschung, das ist allen Beteiligten klar, muss beim LPSV Kärnten schlicht „alles zusammenpassen“.

Schwierige Aufgabe für LPSV

Ein Blick auf die jüngsten Duelle zeigt, wie schwer die Aufgabe für den LPSV wird: In der vergangenen Saison 2023/24 gewannen die Klagenfurter (FUTSAL versli.at Klagenfurt, damals 3. Platz nach Grunddurchgang) in der Regel ihre Spiele, während LPSV Kärnten (damals 1. Platz nach Grunddurchgang, allerdings 2. ÖFB Futsal Liga) in der 1. Liga neu Fuß fassen musste. Trotz der klaren Favoritenrolle der Klagenfurter verspricht das Derby intensiv zu werden. Es ist die Chance für den LPSV Kärnten, ein echtes Ausrufezeichen gegen einen der Top-Klubs zu setzen und den überraschenden Spitzenplatz in der Tabelle zu verteidigen.

LPSV will drei Punkte holen

„Wir freuen uns schon irrsinnig auf den Saisonstart. Wir sind auf unser erstes Heimspiel in St. Martin gut vorbereitet und zählen auch auf unser starkes Publikum in Villach. Es wird ein Match auf Augenhöhe, bei dem vermutlich die Tagesform und vermutlich auch Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden wird. Unser Ziel ist aber dennoch mit drei Punkten in die Saison zu starten und die letztliche positiven Eindrücke am Ende der letzten Saison mitzunehmen“, so der stellvertretende Sektionsleiter des LPSV Kärnten, Andreas Taupe, vor dem Derby.