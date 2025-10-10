Verletzt: Frau (48) auf Zebrastreifen von Klein-LKW gerammt

Am Freitagnachmittag kam es in Klagenfurt zu einem Unfall. Eine Frau wollte über einen Zebrastreifen gehen und wurde von einem Auto erfasst. Sie wurde verletzt.

Auf der Kreuzung Magazingasse/Feldkirchner Straße in Klagenfurt kam es heute zu einem Unfall.

Am 10. Oktober 2025 fuhr ein 54-jähriger Mann kurz nach 15 Uhr mit einem Klein-Lkw durch die Magazingasse in Klagenfurt. Als er in die Feldkirchner Straße einbog, überquerte dort gerade eine 48-jährige Frau den Schutzweg. Und dann krachte es: „Aus bislang unbekannter Ursache erfasste der Lenker die Fußgängerin mit dem Frontbereich des Fahrzeuges“, informiert die Polizei. Die Frau stürzte und erlitt nach Angaben der Polizei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2025 um 18:10 Uhr aktualisiert