Noch im Oktober: Süßer Neuzugang in den City Arkaden

Schon bald sind die Klagenfurter City Arkaden um ein süßes Gastroangebot reicher: Noch im Oktober eröffnet im Erdgeschoss eine "Kaiser‘s Kaiser’schmarrn"-Filiale.

Wo bis vor Kurzem noch hochwertige Herren- und Damenmode verkauft wurde, weht schon bald ein süßer Wind: In die ehemaligen Räumlichkeiten des Modegeschäfts „Gloriette“ in den City Arkaden Klagenfurt zieht schon bald eine „Kaiser’s Kaiser’schmarrn“-Filiale ein. Am 17. Oktober wird Eröffnung gefeiert.

Kaiserschmarrn-Revolution

Das Wiener Unternehmen wurde 2020 gegründet und betreibt mittlerweile über 20 Filialen in ganz Österreich. Hinter „Kaiser’s Kaiser’schmarrn“ steht die Idee, das traditionelle österreichische Gericht „wieder zum Leben zu erwecken und zu revolutionieren“, wie die Firmeninhaber auf ihrer Homepage informieren.

Klassische und innovative Kaiserschmarrn-Variationen

Das Besondere ist einerseits das offene Show-Cooking-Konzept. So „können Kundinnen und Kunden die Zubereitung ihres Kaiserschmarrns live mitverfolgen“, heißt es bei „Kaiser’s“. Andererseits werden Sorten und Kreationen angeboten, die es laut Inhabern davor noch nie gab. So werden neben klassischen Varianten mit Apfelmus oder Zwetschkenröster auch ausgefallenere Variationen mit frischen Früchten, Nutella oder Eis serviert. Gäste können aus über 15 Toppings und fünf Soßen auswählen und ihren individuellen Kaiserschmarrn zusammenstellen. Genießen können sie diesen vor Ort, aber auch eine To-go-Möglichkeit wird angeboten.