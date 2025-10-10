Weltmädchentag: Workshops, Kino & Partys in Kärntner Städten

Am 11. Oktober ist internationaler Mädchentag. Zu diesem Anlass hält der gemeinnützige Verein „EqualiZ“ auch heuer wieder verschiedene Veranstaltungen in Klagenfurt und Villach ab. Am Samstag, den 11. Oktober, wird in Klagenfurt etwa ein „Zentra-Kurs Selbstbewusstsein/Selbstbehauptung/Selbstverteidigung“ für junge Frauen von 15 bis 20 Jahren angeboten. In Villach wird am Weltmädchentag zum „Mädchen*Filmtag“ geladen: Gezeigt wird „Little Women“ im Stadtkino Villach um 17.30 Uhr. Doch auch in den kommenden Tagen warten noch so einige Programmpunkte:

Klagenfurt: 13. Oktober : Seminar zu Gewalt in ersten Paarbeziehungen (9 Uhr, EqualiZ Klagenfurt, Karfreitstraße 6)

: Seminar zu Gewalt in ersten Paarbeziehungen (9 Uhr, EqualiZ Klagenfurt, Karfreitstraße 6) 14. Oktober : 30 Jahre EqualiZ (Jubiläumsfeier mit Get Together ab 17.30 Uhr in der Theaterhalle 11, Messeplatz 1/11)

: 30 Jahre EqualiZ (Jubiläumsfeier mit Get Together ab 17.30 Uhr in der Theaterhalle 11, Messeplatz 1/11) 15. Oktober : Online-Vortrag für Eltern und Angehörige: „Gefühle und Emotionen – Was Kinder und Jugendliche wirklich bewegt“ (19.30 bis 21 Uhr)

: Online-Vortrag für Eltern und Angehörige: „Gefühle und Emotionen – Was Kinder und Jugendliche wirklich bewegt“ (19.30 bis 21 Uhr) 16. Oktober: Bunte Party im Mädchen*Treff (13.30 bis 17.30 Uhr, EqualiZ Klagenfurt)