Nach Feuer in Ebenthal: Mutmaßlicher Brandstifter vor Gericht

Ein mutmaßlicher Brandstifter muss sich kommende Woche am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Er soll das Auto einer vierköpfigen Familie angezündet haben. In der Folge geriet auch auf deren Wohnhaus in Brand.

Wie berichtet, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Ebenthal und Zell/Gurnitz am 26. Februar 2025 zu einem Brandeinsatz alarmiert. Aus zunächst unbekannter Ursache war ein Auto in der Einfahrt eines Einfamilienwohnhauses in der Gemeinde Ebenthal in Kärnten in Brand geraten. In weiterer Folge griff das Feuer auch auf die nahestehende Garage und das Wohnhaus über.

Feuer wurde offenbar vorsätzlich gelegt

Die vierköpfige Familie hatte Glück: Ein Nachbar war auf die Brandgeräusche aufmerksam geworden und weckte die schlafenden Personen. Es handelte sich um einen 35-jährigen Mann, eine 33-jährige Frau sowie zwei minderjährige Kinder. Erst später stellte sich heraus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden war. Mehr dazu unter: Brandstiftung in Ebenthal: 60-Jähriger festgenommen.

Prozess gegen mutmaßlichen Brandstifter

Ein damals 60-Jähriger aus der Gemeinde Ebenthal gilt nach wie vor als dringend tatverdächtig. Der Mann muss sich am kommenden Montag, dem 13. Oktober 2025, wegen des Vergehens der Brandstiftung vor einem Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Wie dem aktuellen Verhandlungsspiegel zu entnehmen ist, wird ihm vorgeworfen, „das Auto mit einer brandbeschleunigenden Flüssigkeit übergossen und anschließend in Brand gesetzt zu haben„. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Den Vorsitz übernimmt Richter Gerhard Pöllinger-Sorré.

