Weg in Maria Wörth wird um 250.000 Euro saniert

Der Fichtenweg in Maria Wörth zweigt von der Wörthersee-Süduferstraße ab und erschließt auf einer Länge von 465 Metern mehrere Häuser und Hofstellen. Nun wird er für 250.000 Euro saniert.

„Jede Investition in das ländliche Wegenetz ist eine Investition in unsere regionale Wirtschaft“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) anlässlich der Sanierung des Fichtenwegs in Maria Wörth. Da die Weganlage über teilweise vernässtes Gelände führt, wurde neben einer Verbreiterung ebenso eine Entwässerung des Fichtenwegs vorgenommen. Durchgeführt werden außerdem Bankettarbeiten sowie eine Auskofferung und Asphaltierung des Weges.

Baustellenbesichtigung in Maria Wörth

250.000 Euro werden insgesamt in das Projekt investiert, 100.000 Euro davon kommen aus dem Agrarreferat des Landes. Gemeinsam mit Bürgermeister Markus Perdacher (ÖVP) machte sich der Agrarreferent vor kurzem selbst ein Bild von den Baufortschritten. Die Sanierung des Weges soll bis Ende Oktober abgeschlossen sein.